Звезда Далласа неожиданно завершил карьеру

Мартин Ганзал принял решение о завершении профессиональной карьеры.

Нападающий Далласа Мартин Ганзал намерен завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает Hokej.cz.

По информации источника, травма спины, из-за которой игрок пропустил текущий сезон НХЛ, оказалась достаточно серьезной.

Если чех все же решится закончить карьеру, он намерен создать в Ческе-Будеевице свой клуб под названием Самсон, который будет выступать в региональной лиге.

Стоит отметить, что еще в 2015 году Мартин Ганзал начал жаловаться на проблемы со спиной. Тогда он пропустил половину сезона из-за восстановления.