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Украинских биатлонистов будут тестировать на допинг

Украинских биатлонистов будут тестировать на допинг
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф isport.ua
Спортсмены обязаны будут соблюдать требования антидопингового агентства.

Международный союз биатлонистов (IBU) включил целый ряд украинских биатлонистов в пул допинг-тестирования на следующий сезон.

Фамилии спортсменов не называются, однако известно, что их количество составило 13 человек.

Спортсмены обязаны будут соблюдать требования антидопингового агентства и вносить в базу данных свое местонахождение.

Стоит отметить, что данный пул сформирован с учетом результатов минувшего сезона. Помимо Украины, там оказались 26 биатлонистов из России и 13 из Норвегии.

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Ранее комментатор Губерниев рассказал, что Россия сильно злоупотребляла допингом в биатлоне.

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Сборная Украины, Биталон.

Автор:

Телеграф
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