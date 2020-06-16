Украинских биатлонистов будут тестировать на допинг

Спортсмены обязаны будут соблюдать требования антидопингового агентства.

Международный союз биатлонистов (IBU) включил целый ряд украинских биатлонистов в пул допинг-тестирования на следующий сезон.

Фамилии спортсменов не называются, однако известно, что их количество составило 13 человек.

Спортсмены обязаны будут соблюдать требования антидопингового агентства и вносить в базу данных свое местонахождение.

Стоит отметить, что данный пул сформирован с учетом результатов минувшего сезона. Помимо Украины, там оказались 26 биатлонистов из России и 13 из Норвегии.

Ранее комментатор Губерниев рассказал, что Россия сильно злоупотребляла допингом в биатлоне.