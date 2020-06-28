Хукер - Порье: "проклятие Фелдера" опять сработало

Дэн Хукер продолжил "проклятие Фелдера", уступив Дастину Порье на UFC Vegas 4.

Ранним утром 28 июня (время киевское) Дэн Хукер провёл поединок на турнире UFC Вегас 4 c Дастином Порье и проиграл единогласным решением судей. Это первое поражение новозеландца с 2018 года. До этого у него была серия из трёх побед, последняя из которых зафиксирована в противостоянии с Полом Фелдером.

Интересно, что ещё перед турниром многие отмечали, что все бойцы, побеждавшие Фелдера, непременно проигрывали следующий поединок. Тенденция продолжилась. Пол также не оставил этот факт без внимания и пошутил о проклятии.

"Проклятие продолжается", — написал боец в социальной сети "Твиттер".

The curse continues — Paul Felder (@felderpaul) June 28, 2020

После побед над Фелдером проигрывали также Эдсон Барбоза, Росс Пирсон, Франциско Триналдо и Майк Перри.