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Хукер - Порье: "проклятие Фелдера" опять сработало

Хукер - Порье: "проклятие Фелдера" опять сработало
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Дэн Хукер продолжил "проклятие Фелдера", уступив Дастину Порье на UFC Vegas 4.

Ранним утром 28 июня (время киевское) Дэн Хукер провёл поединок на турнире UFC Вегас 4 c Дастином Порье и проиграл единогласным решением судей. Это первое поражение новозеландца с 2018 года. До этого у него была серия из трёх побед, последняя из которых зафиксирована в противостоянии с Полом Фелдером.

Интересно, что ещё перед турниром многие отмечали, что все бойцы, побеждавшие Фелдера, непременно проигрывали следующий поединок. Тенденция продолжилась. Пол также не оставил этот факт без внимания и пошутил о проклятии.

"Проклятие продолжается", — написал боец в социальной сети "Твиттер".

Порье - Хукер и другие: обзор боев на UFC Vegas 4 (Видео)

После побед над Фелдером проигрывали также Эдсон Барбоза, Росс Пирсон, Франциско Триналдо и Майк Перри.

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Все по теме:

MMA, UFC, Дастин Порье, Дэн Хукер, UFC Vegas 4.

Автор:

Телеграф
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