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Шахматы: Кубок мира среди женщин перенесен

Шахматы: Кубок мира среди женщин перенесен
Обновлено 12:25 Сегодня Телеграф Укринформ
Кубок мира по шахматам среди женщин перенесен на 2021 год.

На онлайн-заседании совета Международной федерации шахмат (ФИДЕ) было принято решение о переносе женского Кубка мира на апрель 2021 года при условии подписания дополнительного соглашения с организаторами.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИДЕ.

Сроки проведения мужского Кубка мира, запланированного на август 2021 года, не претерпели изменений.

ФИДЕ подтвердила, что место и время проведения второго круга турнира претендентов, проведение которого было прервано в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса, будет определено в июле.

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Кроме того, совет ФИДЕ продолжает отслеживать ситуацию с матчем за звание чемпиона мира в Дубае, который может быть перенесен на весну или осень 2021 года.

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Шахматы, Спорт.

Автор:

Телеграф
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