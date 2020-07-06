UFC: названы дата и место боя Масвидаль - Усман

В UFC на своих официальных ресурсах сообщили о проведении боя между Хорхе Масвидалем и Камару Усманом 11 июля в Абу-Даби.
Поединок состоится в рамках ивента UFC 251 на Бойцовском острове в столице ОАЭ. Усман будет защищать свой титул чемпиона в полусреднем весе.
Изначально в Абу-Даби противостоять Усману должен был Гилберт Бернс, но у него диагностировали коронавирус. После этого сторона Масвидаля договорилась о бое с Камару.
11 июля в соглавном бою будут драться чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски и Макс Холлоуэй, а также россиянин Петр Ян встретится с Жозе Алду.