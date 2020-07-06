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Регбист показал шокирующий рентгеновский снимок после игры

Регбист показал шокирующий рентгеновский снимок после игры
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Форвард регбийного клуба Канберра Рэйдерс Сиа Солиола в победном матче против Сент-Джордж Иллаварра Дрэгонс сломал лицевую кость.

После игры новозеландский спортсмен поделился рентгеновским снимком головы, на котором отчетливо видны повреждения.

"Хорошо, что зубы целы", - в шутливой форме подписал снимок Солиола.

 
 
 
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At least my teeth are intact 

Публикация от Sia Soliola (@sia_soliola)

В Сети появилось видео, котором регбист получил эту травму:

По информации СМИ, на восстановление Солиоле понадобится около месяца, однако в самом клубе считают, что полностью игрок выздоровеет через 3 месяца.

Ранее в Сети появилось видео, как молния попала в 16-летнего футболиста.

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Регби, Сиа Солиола.

Автор:

Телеграф
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