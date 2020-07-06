Регбист показал шокирующий рентгеновский снимок после игры

После игры новозеландский спортсмен поделился рентгеновским снимком головы, на котором отчетливо видны повреждения.
"Хорошо, что зубы целы", - в шутливой форме подписал снимок Солиола.
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В Сети появилось видео, котором регбист получил эту травму:
Sia Soliola off to hospital with a suspected facial fracture after collision below. Greatest concern for cheekbone/eye socket fracture, if confirmed usually at least 3-4 weeks on the sideline to allow for adequate bone healing #NRLRaidersDragons pic.twitter.com/5SUTDJrUac
— NRL PHYSIO (@nrlphysio) July 3, 2020
По информации СМИ, на восстановление Солиоле понадобится около месяца, однако в самом клубе считают, что полностью игрок выздоровеет через 3 месяца.
Ранее в Сети появилось видео, как молния попала в 16-летнего футболиста.