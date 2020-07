Регбист показал шокирующий рентгеновский снимок после игры

После игры новозеландский спортсмен поделился рентгеновским снимком головы, на котором отчетливо видны повреждения.

"Хорошо, что зубы целы", - в шутливой форме подписал снимок Солиола.

В Сети появилось видео, котором регбист получил эту травму:

Sia Soliola off to hospital with a suspected facial fracture after collision below. Greatest concern for cheekbone/eye socket fracture, if confirmed usually at least 3-4 weeks on the sideline to allow for adequate bone healing #NRLRaidersDragons pic.twitter.com/5SUTDJrUac

— NRL PHYSIO (@nrlphysio) July 3, 2020