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UFC 251: результаты взвешивания и финальные битвы взглядов (Видео)

UFC 251: результаты взвешивания и финальные битвы взглядов (Видео)
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Бойцы UFC 251 прошли процедуру взвешивания.

В ночь с 11 на 12 июля (время киевское) на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) состоится масштабное шоу UFC 251, который возглавит титульный поединок в полусреднем весе Камару Усман - Хорхе Масвидаль. 

Кроме того, в карде пройдут еще два чемпионских боя. После того, как чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо объявил о завершении карьеры было объявлено, что за титул подерутся Петр Ян и Жозе Альдо. В бою-реванше за титул чемпиона в полулегком весе сразятся Александр Волкановски и  Макс Холлоуэй.

Примечательно, что все бойцы-участники титульных боев показали одинаковый вес с соперником.

Результаты взвешивания:

Основной кард:

  • Камару Усман (77,1 кг) - Хорхе Масвидаль (77,1)
  • Алекс Волкановски (65,7) - Макс Холлоуэй (65,7)
  • Петр Ян (61,2) - Жозе Альдо (61,2)
  • Роуз Намаюнас (52,6) - Джессика Андраде (52,1)
  • Пейдж Ванзант (57,1) - Аманда Рибас (57,1)

Предварительный кард:

  • Волкан Оздемир (93,2) - Иржи Прохазка (93)
  • Элизеу Залески (77,5) - Муслим Салихов (77,5)
  • Махван Амирхани (66,2) - Дэн Генри (66,2)
  • Леонардо Сантос (70,7) - Роман Богатов (70,5)

Финальные битвы взглядов:

Ранее сообщалось, что в UFC нашли замену Нурмагомедову.

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Все по теме:

UFC, Жозе Альдо, Макс Холлоуэй, Петр Ян, Камару Усман, Алекс Волкановски, Хорхе Масвидаль.

Автор:

Телеграф
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