UFC 251: результаты взвешивания и финальные битвы взглядов (Видео)

Бойцы UFC 251 прошли процедуру взвешивания.

В ночь с 11 на 12 июля (время киевское) на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) состоится масштабное шоу UFC 251, который возглавит титульный поединок в полусреднем весе Камару Усман - Хорхе Масвидаль.

Кроме того, в карде пройдут еще два чемпионских боя. После того, как чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо объявил о завершении карьеры было объявлено, что за титул подерутся Петр Ян и Жозе Альдо. В бою-реванше за титул чемпиона в полулегком весе сразятся Александр Волкановски и Макс Холлоуэй.

Примечательно, что все бойцы-участники титульных боев показали одинаковый вес с соперником.

Результаты взвешивания:

Основной кард:

Камару Усман (77,1 кг) - Хорхе Масвидаль (77,1)

Алекс Волкановски (65,7) - Макс Холлоуэй (65,7)

Петр Ян (61,2) - Жозе Альдо (61,2)

Роуз Намаюнас (52,6) - Джессика Андраде (52,1)

Пейдж Ванзант (57,1) - Аманда Рибас (57,1)

Предварительный кард:

Волкан Оздемир (93,2) - Иржи Прохазка (93)

Элизеу Залески (77,5) - Муслим Салихов (77,5)

Махван Амирхани (66,2) - Дэн Генри (66,2)

Леонардо Сантос (70,7) - Роман Богатов (70,5)

Финальные битвы взглядов:

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