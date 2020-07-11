UFC 251: результаты взвешивания и финальные битвы взглядов (Видео)

В ночь с 11 на 12 июля (время киевское) на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) состоится масштабное шоу UFC 251, который возглавит титульный поединок в полусреднем весе Камару Усман - Хорхе Масвидаль.
Кроме того, в карде пройдут еще два чемпионских боя. После того, как чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо объявил о завершении карьеры было объявлено, что за титул подерутся Петр Ян и Жозе Альдо. В бою-реванше за титул чемпиона в полулегком весе сразятся Александр Волкановски и Макс Холлоуэй.
Примечательно, что все бойцы-участники титульных боев показали одинаковый вес с соперником.
Результаты взвешивания:
Основной кард:
Предварительный кард:
Финальные битвы взглядов:
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