Чемпион UFC завершил карьеру в постели

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо опубликовал пост, в котором подтвердил завершение профессиональной карьеры.

"Я завершил свое наследие. Искренне ваш, лучший боец всех времен - тройной чемпион", - написал Сехудо в Twitter. Американец сопроводил запись фотографией в постели, где с одной стороны лежат все его завоеванные пояса, а с другой - побежденные соперники.

The legacy rampage is finished! Sincerely The Greatest Combat Athlete of all time - Triple C #bendtheknee pic.twitter.com/NtAMylkfRd