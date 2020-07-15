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Петр Ян показал чемпионский пояс UFC прямо на борту самолета (Фото)

Петр Ян показал чемпионский пояс UFC прямо на борту самолета (Фото)
Обновлено 16:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Новоиспеченный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян анонсировал "интересные" события.

Боец ММА у себя на страничке в Instagram выложил фото из самолета, на котором он отдыхает и в руках держит чемпионский пояс UFC, который был завоеван Яном в прошлом уик-энде. Петр поблагодарил своих болельщиков, а также акцентировал внимание, что теперь ему предстоит куда более сложная и интересная задача - оставаться на вершине.

Напомним, на грандиозном шоу UFC 251, что проходило в ОАЭ на "Бойцовском острове", в со-главном поединке за титул чемпиона промоушена Петр победил легендарного бразильского бойца Жозе Альдо.

Кроме того, в Абу-Даби состоялись еще два примечательных поединка: Роуз Намаюнас взяла реванш у Джессики Андраде, а в главном бою Камару Усман победил Хорхе Масвидаля.

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MMA, UFC, Петр Ян.

Автор:

Телеграф
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