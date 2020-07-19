Скачать
Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Час X для Динамо: Где и когда смотреть решающие матчи чемпионата Украины по футболу
Час X для Динамо: Где и когда смотреть решающие матчи чемпионата Украины по футболу
Усик - Чисоре: Я уже бегу за тобой (Видео)
Усик - Чисоре: Я уже бегу за тобой (Видео)
Долидзе брутальным нокаутом дебютировал в UFC (Видео)
Долидзе брутальным нокаутом дебютировал в UFC (Видео)
В Москве погибла известная фигуристка Екатерина Александровская
В Москве погибла известная фигуристка Екатерина Александровская

Фигейреду заставил сдаться Бенавидеса в чемпионском бою UFC (Видео)

Фигейреду заставил сдаться Бенавидеса в чемпионском бою UFC (Видео)
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
В Абу-Даби (ОАЭ) на "Бойцовском острове" завершился большой вечер профессионального ММА UFC Fight Night 172.

В главной схватке шоу встретились американец Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвисон Фигейреду. На кону поединка стоял чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе. 

Бразилец резво начал поединок и уже в первом раунде трижды ронял соперника на канвас и несколько раз проводил удушающие приемы, один из которых заставил претендента на титул сдаться. Таким образом, Дейвисон завоевал чемпионский пояс UFC со второй попытки. В феврале бойцы также проводили чемпионский бой, который также выиграл Фигейреду. Однако тогда бразилец не уложился в лимит весовой категории.

Видеообзор главных поединков UFC Fight Night 172:

Эта победа стала для Фигейредо 19-й при одном поражении у Бенавидеса 28 побед и 7 проигранных схваток.

Напомним, в предварительном карде дебютный бой в UFC провел Роман Долидзе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Джозеф Бенавидес, Дейвисон Фигейреду.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик - Чисоре: Я уже бегу за тобой (Видео)
02 В Москве погибла известная фигуристка Екатерина Александровская
03 Дубль Обамеянга - в обзоре полуфинала Кубка Англии Арсенал - Манчестер Сити (Видео)
04 Верона - Аталанта: полный обзор матча (Видео)
05 Долидзе брутальным нокаутом дебютировал в UFC (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь