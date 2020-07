Фигейреду заставил сдаться Бенавидеса в чемпионском бою UFC (Видео)

В главной схватке шоу встретились американец Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвисон Фигейреду. На кону поединка стоял чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе.

Бразилец резво начал поединок и уже в первом раунде трижды ронял соперника на канвас и несколько раз проводил удушающие приемы, один из которых заставил претендента на титул сдаться. Таким образом, Дейвисон завоевал чемпионский пояс UFC со второй попытки. В феврале бойцы также проводили чемпионский бой, который также выиграл Фигейреду. Однако тогда бразилец не уложился в лимит весовой категории.

There’s no question now: #DeivesonFigueiredo is your NEW UFC Flyweight Champion and he won in style https://t.co/TsUf49Vota

— Fights Unwrapped (@FightsUnwrapped) July 19, 2020