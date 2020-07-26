Емельяненко после тяжелого нокаута с трудом передвигался по аэропорту Сочи (Видео)

Боец ММА Александр Емельяненко покидал Сочи в странном состоянии.

В пятницу, 24-го июля, в Сочи состоялся большой вечер профессионального ММА ACA 107, в главном бою которого встретились тяжеловес Александр Емельяненко и средневес Магомед Исмаилов. "Мага" с первых секунд взял контроль над ходом встречи и мощнейшими ударами начал избивать соперника, который в третьем раунде уже толком не защищался. В итоге рефери остановил поединок, зафиксировав технический нокаут. После боя Емельяненко был отправлен в больницу.

Вчера, 25 июля, камеры зафиксировали в аэропорту Сочи тяжело идущего Александра, который в сопровождении нескольких людей с трудом передвигался по терминалу.

Видеообзор боя Емельяненко - Исмаилов доступен у нас на сайте.

Напомним, ранее британский боксер попытался добить соперника в стиле ММА.