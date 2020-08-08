Впечатал лицом в канвас: жесткий нокаут в главном бою Bellator 243 (Видео)

В главном бою Bellator 243 Майкл Чендлер нокаутировал Бенсона Хендерсона уже в первом раунде.

В ночь с 7-го на 8-е августа (время киевское) в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся большой вечер смешанных единоборства Bellator 243. В главном боб шоу встретились американские бойцы-легковесы Майкл Чендлер и Бенсон Хендерсон, которые проводили реванш. В итоге Майкл уже в первом раунде отправил оппонента в нокдаун, а затем добил его.

Ранее бойцы встречались во время шоу Bellator 165 19 ноября 2016 года и тогда Чендлер добыл победу раздельным решением судей.

В со-главном поединке встретились тяжеловесы из США Тимоти Джонсон и Мэтт Митрион. Джонсон уже в первом раунде отправил оппонента в партер, а затем у сетки добил соперника.

Все результаты боев Bellator 243:

Майкл Чендлер - Бенсон Хендерсон - победа Чендлера нокаутом в первом раунде

- Бенсон Хендерсон - победа Чендлера нокаутом в первом раунде Тимоти Джонсон - Мэтт Митрион - победа Джонсона техническим нокаутом в первом раунде

- Мэтт Митрион - победа Джонсона техническим нокаутом в первом раунде Майлз Джури - Георгий Караханян - победа Джури раздельным решением судей

- Георгий Караханян - победа Джури раздельным решением судей Саба Хомаси - Кёртис Миллендер - победа Хомаси единогласным решением судей

- Кёртис Миллендер - победа Хомаси единогласным решением судей Адам Борич - Майк Хэмел - победа Борича раздельным решением судей

- Майк Хэмел - победа Борича раздельным решением судей Крис Ленчиони - Эй Джей Агазарм - победа Агазарма единогласным решением судей

- победа Агазарма единогласным решением судей Валери Лоуреда - Тара Графф - победа Лоуреды нокаутом во втором раунде

- Тара Графф - победа Лоуреды нокаутом во втором раунде Грант Нил - Хамза Салим - победа Нила единогласным решением судей

- Хамза Салим - победа Нила единогласным решением судей Чарли Кэмпбелл - Найноа Данг - победа Кэмпбелла техническим нокаутом во втором раунде

- Найноа Данг - победа Кэмпбелла техническим нокаутом во втором раунде Далтон Роста - Марк Гарднер - победа Росты техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее боксер начал добивать соперника в стиле ММА, но судьи все равно присудили ему победу.