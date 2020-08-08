Впечатал лицом в канвас: жесткий нокаут в главном бою Bellator 243 (Видео)

В ночь с 7-го на 8-е августа (время киевское) в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся большой вечер смешанных единоборства Bellator 243. В главном боб шоу встретились американские бойцы-легковесы Майкл Чендлер и Бенсон Хендерсон, которые проводили реванш. В итоге Майкл уже в первом раунде отправил оппонента в нокдаун, а затем добил его.
.@MikeChandlerMMA gets it done in round .#Bellator243 pic.twitter.com/yQbBhtY2PH
— BellatorMMA (@BellatorMMA) August 8, 2020
Ранее бойцы встречались во время шоу Bellator 165 19 ноября 2016 года и тогда Чендлер добыл победу раздельным решением судей.
В со-главном поединке встретились тяжеловесы из США Тимоти Джонсон и Мэтт Митрион. Джонсон уже в первом раунде отправил оппонента в партер, а затем у сетки добил соперника.
Tim Johnson finishes Matt Mitrione by 1st round TKO #Bellator243 #mma pic.twitter.com/S15X4YcJbp
— InDepthMMA (@InDepthMMA) August 8, 2020
Все результаты боев Bellator 243:
Ранее боксер начал добивать соперника в стиле ММА, но судьи все равно присудили ему победу.