Впечатал лицом в канвас: жесткий нокаут в главном бою Bellator 243 (Видео)

В ночь с 7-го на 8-е августа (время киевское) в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся большой вечер смешанных единоборства Bellator 243. В главном боб шоу встретились американские бойцы-легковесы Майкл Чендлер и Бенсон Хендерсон, которые проводили реванш. В итоге Майкл уже в первом раунде отправил оппонента в нокдаун, а затем добил его.

