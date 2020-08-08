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Впечатал лицом в канвас: жесткий нокаут в главном бою Bellator 243 (Видео)

Впечатал лицом в канвас: жесткий нокаут в главном бою Bellator 243 (Видео)
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
В главном бою Bellator 243 Майкл Чендлер нокаутировал Бенсона Хендерсона уже в первом раунде.

В ночь с 7-го на 8-е августа (время киевское) в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся большой вечер смешанных единоборства Bellator 243. В главном боб шоу встретились американские бойцы-легковесы Майкл Чендлер и Бенсон Хендерсон, которые проводили реванш. В итоге Майкл уже в первом раунде отправил оппонента в нокдаун, а затем добил его. 

Ранее бойцы встречались во время шоу Bellator 165 19 ноября 2016 года и тогда Чендлер добыл победу раздельным решением судей.

В со-главном поединке встретились тяжеловесы из США Тимоти Джонсон и Мэтт Митрион. Джонсон уже в первом раунде отправил оппонента в партер, а затем у сетки добил соперника. 

Все результаты боев Bellator 243:

  • Майкл Чендлер - Бенсон Хендерсон - победа Чендлера нокаутом в первом раунде
  • Тимоти Джонсон - Мэтт Митрион - победа Джонсона техническим нокаутом в первом раунде
  • Майлз Джури - Георгий Караханян - победа Джури раздельным решением судей
  • Саба Хомаси - Кёртис Миллендер - победа Хомаси единогласным решением судей
  • Адам Борич - Майк Хэмел - победа Борича раздельным решением судей
  • Крис Ленчиони - Эй Джей Агазарм - победа Агазарма единогласным решением судей
  • Валери Лоуреда - Тара Графф - победа Лоуреды нокаутом во втором раунде
  • Грант Нил - Хамза Салим - победа Нила единогласным решением судей
  • Чарли Кэмпбелл - Найноа Данг - победа Кэмпбелла техническим нокаутом во втором раунде
  • Далтон Роста - Марк Гарднер - победа Росты техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее боксер начал добивать соперника в стиле ММА, но судьи все равно присудили ему победу.

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Все по теме:

MMA, Bellator, Майкл Чендлер.

Автор:

Телеграф
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