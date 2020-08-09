Олейник о поражении от Льюиса: Обещаю в следующий раз быть лучше готовым

Олейник дал первый комментарий после поражения от Льюиса.

Боец UFC Алексей Олейник поделился впечатлениями от поединка с Дерриком Льюисом, в котором он проиграл нокаутом во втором раунде.

«Ребята, всем привет! Бой прошёл как прошёл. Вы видели. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был. Далеко не всё сработало. Обещаю в следующий раз быть лучше готовым и показать настоящую силу воли. Буду делать всё, что могу. Всем спасибо. С богом», — сказал Олейник на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sorry, I can’t a little bit Публикация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1) 8 Авг 2020 в 10:18 PDT

Напомним, бой россиянина с Дерриком Льюисом стал главным событием шоу UFC Fight Night 174. Поражение стало первым для Олейника в 2020 году.