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Олейник о поражении от Льюиса: Обещаю в следующий раз быть лучше готовым

Олейник о поражении от Льюиса: Обещаю в следующий раз быть лучше готовым
Обновлено 11:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Олейник дал первый комментарий после поражения от Льюиса.

Боец UFC Алексей Олейник поделился впечатлениями от поединка с Дерриком Льюисом, в котором он проиграл нокаутом во втором раунде.

«Ребята, всем привет! Бой прошёл как прошёл. Вы видели. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был. Далеко не всё сработало. Обещаю в следующий раз быть лучше готовым и показать настоящую силу воли. Буду делать всё, что могу. Всем спасибо. С богом», — сказал Олейник на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

 
 
 
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Sorry, I can’t a little bit

Публикация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1)

Напомним, бой россиянина с Дерриком Льюисом стал главным событием шоу UFC Fight Night 174. Поражение стало первым для Олейника в 2020 году.

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Бокс, UFC, Алексей Олейник.

Автор:

Телеграф
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