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"Королю лыж" Нортугу предъявлены обвинения

"Королю лыж" Нортугу предъявлены обвинения
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Норвежские власти обвиняют Петтера Нортуга по трем статьям. Об этом сообщает vg.no.

На прошлой неделе легендарный норвежский лыжник Петтер Нортуг угодил в скандал с наркотиками. Дорожная полиция остановила спортсмена из-за превышения скорости, а позже выяснилось, что в организме лыжника обнаружили кокаин. Еще позднее несколько грамм кокаина было найдены в доме Нортуга.

По информации источника, Петтера обвиняют по трем статьям: превышение скорости, нахождение за рулем автомобиля под влиянием наркотических веществ, а также хранение наркотиков.

Лыжник завершил профессиональную карьеру в конце 2018 года. Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом, а также 13-кратным чемпионом мира в лыжных гонках.

Ранее англичанин Ронни О'Салливан в шестой раз выиграл чемпионат мира по снукеру.

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Лыжный спорт, Петтер Нортуг.

Автор:

Телеграф
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