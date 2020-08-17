"Королю лыж" Нортугу предъявлены обвинения

Норвежские власти обвиняют Петтера Нортуга по трем статьям. Об этом сообщает vg.no.

На прошлой неделе легендарный норвежский лыжник Петтер Нортуг угодил в скандал с наркотиками. Дорожная полиция остановила спортсмена из-за превышения скорости, а позже выяснилось, что в организме лыжника обнаружили кокаин. Еще позднее несколько грамм кокаина было найдены в доме Нортуга.

По информации источника, Петтера обвиняют по трем статьям: превышение скорости, нахождение за рулем автомобиля под влиянием наркотических веществ, а также хранение наркотиков.

Лыжник завершил профессиональную карьеру в конце 2018 года. Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом, а также 13-кратным чемпионом мира в лыжных гонках.

Ранее англичанин Ронни О'Салливан в шестой раз выиграл чемпионат мира по снукеру.