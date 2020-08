Немков брутально нокаутировал Бейдера в чемпионском бою (Видео)

В ночь на 22-е августа (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой вечер смешанных единоборств от промоушена Bellator.

В главном бою шоу в октагон вышли россиянин Вадим Немков и американец Райан Бейдер. Во втором раунде россиянин мощным ударом ногой потряс оппонента, а затем серией колоссального числа ударов добил его. Таким образом, Немков завоевал чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе.

Видео нокаута в бою Немков - Бейдер:

Vadim Nemkov came away with his 7th straight W and light heavyweight gold tonight at #Bellator244. pic.twitter.com/oMMFzUryzL

— BellatorMMA (@BellatorMMA) August 22, 2020