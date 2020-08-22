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Немков брутально нокаутировал Бейдера в чемпионском бою (Видео)

Немков брутально нокаутировал Бейдера в чемпионском бою (Видео)
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Вадим Немков стал новым чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Bellator.

В ночь на 22-е августа (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой вечер смешанных единоборств от промоушена Bellator.

В главном бою шоу в октагон вышли россиянин Вадим Немков и американец Райан Бейдер. Во втором раунде россиянин мощным ударом ногой потряс оппонента, а затем серией колоссального числа ударов добил его. Таким образом, Немков завоевал чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе.

Видео нокаута в бою Немков - Бейдер:

Также на Bellator 244 выступили и два представителя Украины, в частности Ярослав Амосов добыл убедительную победу.

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Все по теме:

MMA, Bellator, Райан Бейдер, Вадим Немков.

Автор:

Телеграф
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