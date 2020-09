Велогонщик еле стоял на ногах после падения, но героически проехал еще 90 км на Тур де Франс (Видео)

После падения Барде поднялся и сразу же хотел вернуться в гонку, однако не сумел этого сделать и вновь оказался на асфальте. "Усевшись в седло" Ромен проехал оставшиеся 90 км этапа как ни в чем не бывало, а после гонки у него диагностировали сотрясение мозга. Француз финишировал 26-м, в общем зачете он сохраняет 11-ю позицию. На следующий этап его не пустили медики.

В Сети появились кадры, как Барде пытался подняться после завала:

@carltonkirby @Eurosport_UK @LeTour @gcntweet @AG2RLMCyclisme the DS that stuck @romainbardet back on his bike should get his books. Where's the protection for the rider? He was in no fit state to continue & would have been stopped in boxing. Could have killed himself, #shameful pic.twitter.com/JTLDGAl1Mk

— Kiddy (@BellsdykeBairn) September 12, 2020