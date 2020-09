Боец UFC принес тарантула на взвешивание (Видео)

Тернер, который выступит в Лас-Вегасе в предварительном карде в бою против Брока Уивера, в детстве очень боялся пауков. Со временем он возмужал и даже полюбил этих животных. Теперь в коллекции Джалина насчитывается больше 200 пауков. Кроме того, он взял кличку "Тарантул".

Во время взвешивания боец удивил всех, держа в руке небольшого тарантула:

Jalin Turner was scared of spiders as a child. In a bid to combat this he started keeping tarantulas as pets.

He now has over 200 of them and he bought one of them to the weigh-ins #UFCVegas10 | Saturday | BT Sport 1 HD pic.twitter.com/cDHsPEBHeC

— UFC on BT Sport (@btsportufc) September 11, 2020