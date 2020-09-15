Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Букмекеры назвали АЗ фаворитом в киевском матче с Динамо
Букмекеры назвали АЗ фаворитом в киевском матче с Динамо
Рим-2020: Свитолина и Ястремская разгромлены в паре
Рим-2020: Свитолина и Ястремская разгромлены в паре
Месси vs Роналду: кто самый высокооплачиваемый футболист в 2020 году
Месси vs Роналду: кто самый высокооплачиваемый футболист в 2020 году
В Германии футболист напал на болельщика, оскорбившего его жену (Видео)
В Германии футболист напал на болельщика, оскорбившего его жену (Видео)

Украинские велогонщики триумфовали в Турции

Украинские велогонщики триумфовали в Турции
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Представители сборной Украины с велоспорта на шоссе выиграли гонки и заняли призовые места на соревнованиях в Турции. об этом сообщает telegram-канал Посольства Украины в Турции.

На второй день международных шоссейных велогонок Erciyes состоялся этап в исторической области страны - Grand Prix Kapadokya. В итоге украинские велогонщики добыли победы. У мужчин лучший результат показал Михаил Кононенко а у женщин - Валерия Кононенко. Кроме того, бронзовым призером мужской гонки стал Виталий Буц, а Ольга Кулинич финишировала второй в женском заезде.

Отметим, мужская гонка была протяженностью 180 км, а женская - 120 км. В гонке приняли участие 120 спортсменов из 13 стран мира.

Ранее сообщалось о героическом выступлении велогонщика на "Тур де Франс-2020".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Велоспорт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - АЗ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
02 У Динамо есть предложения по трем ведущим футболистам
03 "Всегда в моем сердце": Шевченко надел футболку Милана (Фото)
04 Невероятный гол Джеймса - в обзоре матча Брайтон - Челси (Видео)
05 УЕФА представил новый мяч Лиги чемпионов (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь