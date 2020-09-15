Украинские велогонщики триумфовали в Турции

Представители сборной Украины с велоспорта на шоссе выиграли гонки и заняли призовые места на соревнованиях в Турции. об этом сообщает telegram-канал Посольства Украины в Турции.

На второй день международных шоссейных велогонок Erciyes состоялся этап в исторической области страны - Grand Prix Kapadokya. В итоге украинские велогонщики добыли победы. У мужчин лучший результат показал Михаил Кононенко а у женщин - Валерия Кононенко. Кроме того, бронзовым призером мужской гонки стал Виталий Буц, а Ольга Кулинич финишировала второй в женском заезде.

Отметим, мужская гонка была протяженностью 180 км, а женская - 120 км. В гонке приняли участие 120 спортсменов из 13 стран мира.

Ранее сообщалось о героическом выступлении велогонщика на "Тур де Франс-2020".