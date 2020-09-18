Лига чемпионов: Мотор стартовал с поражения Барселоне

Запорожский клуб проиграл на своей площадке «Барселоне».

В рамках группового этапа Лиги чемпионов по гандболу Мотор в стартовом матче проиграл Барселона со счетом 25:30.

Следующий тур запорожцы проведут против датского Ольборга, поединок начнется 23 сентября. Против каталонцев украинцы встретятся в марте 2021 года.

Напомним, что подопечные Гинтараса Савукинаса играют в группе В, где вынуждены соревноваться с Барой (Испания), Веспрем (Венгрия), Килем (Германия), Ольборгом (Дания), Нантом (Франция), Целье (Словения) и Загребом (Хорватия).

Пока лучшим достижением Мотора в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала Лиги чемпионов