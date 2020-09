Fair play года: бегун пропустил на третье место соперника, который случайно ошибся перед финишем (Видео)

Забавный случай произошел на соревнованиях по триатлону в Испании. За 100 метров до финиша британский спортсмен Джеймс Тигл ошибся поворотом и забежал в металлические заграждения вместо добежать до финиша. Эту ошибку заметил местный триатлонист Диего Ментрига, который бежал следом.

Добежав до финиша Ментрига развернулся и стал ждать Тигла. Перед финишной линией спортсмены пожали друг другу руки. Таким образом, британец Тигл занял третье место на пьедестале. А Метрига остался четвертым.

Видео

When Spanish triathlete Diego Méntriga noticed that British triathlete James Teagle went the wrong way before finish line of Santander Triathlon,Mentriga waited for him so he could take what he says is his deserved 3rd place.“He was in front of me the whole time.He deserved it.” pic.twitter.com/5Mo52QZ3rJ

