Есть Рекорд: Бех-Романчук эффектно выиграла этап Бриллиантовой лиги в Дохе (Видео)

На соревнованиях, которые состоялись вчера, 25 сентября, наша прыгунья в длину добыла "золото", при этом установив личный рекорд сезона.

Бех-Романчук сумела выпрыгнуть на 6,91 м. Второй результат показала нигерийская спортсменка Эсе Бруме с показателем в 6,68 м, а "бронза" досталась Хадди Сагнии из Швеции (6,55 м). Отметим, победный прыжок покорился украинке лишь на последней, шестой попытке. Перед решающим "раундом" лидировала шведка, однако Сагния неудачно исполнила свой последний прыжок.

6.55 for #Sagnia.

That means #BekhRomanchuk wins the long jump in the Final Three. #DohaDL pic.twitter.com/zV4R5OM8a4

— Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 25, 2020