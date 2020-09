UFC 253 завершился жестоким нокаутом от чемпиона (Видео)

В главном поединке шоу выступил чемпион мира UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья и бразильский претендент Пауло Коста. Итогом схватки стала убедительная победа чемпиона нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Адесанья сохранил за собой статус чемпиона мира и непобедимого бойца. На его счету 20 побед в 20 боях. А вот Коста, в свою очередь, проиграл впервые в 14 поединках.

Видео нокаута:

That left hook right behind Costa's ear did the damage. Israel Adesanya is no fluke. No one saw this game ending in round 2

Naija great #ufc253

Laycon/ Ribbery/ Izzy/ Nengi/Lucy/Laycon/khabib/Lilo pic.twitter.com/I4BhnQH6IZ

— Chika (@cktwist23) September 27, 2020