Ортега избил "Корейского зомби" в главном бою UFC Fight Island 6 (видео)

В воскресенье, 18 октября (время киевское), на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся масштабный вечер профессионального ММА - UFC Fight Island 6. В главном бою шоу в октагон вышли американец Брайан Ортега и кореец Чан Сун Джун по прозвищу "Корейский зомби".

Поединок продлился все пять отведенных раундов, по итогам которых все трое судей выдали счет 50:45 в пользу американца. Судейский вердикт подтверждает и статистика, согласно которой Ортега нанес в два раза больше значимых ударов, трижды проводил тейкдауны и дважды отправлял оппонента в нокдаун.

The Korean Zombie is a tank! How did he not go lights out after that Ortega spinning elbow?!?!? #UFCFightIsland6 #UFC #MMA pic.twitter.com/Qm7swddmZq