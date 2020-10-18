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Ортега избил "Корейского зомби" в главном бою UFC Fight Island 6 (видео)

Ортега избил "Корейского зомби" в главном бою UFC Fight Island 6 (видео)
05:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ufcnews
Боец ММА Брайан Ортега добыл свою 15-ю победу на профессиональном уровне.

В воскресенье, 18 октября (время киевское), на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся масштабный вечер профессионального ММА - UFC Fight Island 6. В главном бою шоу в октагон вышли американец Брайан Ортега и кореец Чан Сун Джун по прозвищу "Корейский зомби".

Поединок продлился все пять отведенных раундов, по итогам которых все трое судей выдали счет 50:45 в пользу американца. Судейский вердикт подтверждает и статистика, согласно которой Ортега нанес в два раза больше значимых ударов, трижды проводил тейкдауны и дважды отправлял оппонента в нокдаун.

Таким образом, Брайан добыл свою 15-ю победу на профессиональном уровне при одном поражении, а Корейский зомби проиграл в шестой раз при 16 триумфах.

Телеграф напоминает, что параллельно шоу UFC Fight Island 6 проходит вечер бокса Ломаченко - Лопес в Лас-Вегасе.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC.

Автор:

Телеграф
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