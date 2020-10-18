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Нурмагомедов вбил голову соперника в канвас: жестокий нокаут в бою UFC (видео)

Нурмагомедов вбил голову соперника в канвас: жестокий нокаут в бою UFC (видео)
Обновлено 18:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм nurmagomedov_said
Саид Нурмагомедов добыл победу за 51 секунду боя.

18 октября (время киевское) на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся большой вечер профессионально ММА от ведущего промоушена UFC.

В поединке андеркарда однофамилец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Саид добыл блестящую победу над филиппинцем Марком Штрайглем. За 51 секунду Нурмагомедов перевел соперника в партер, где серией мощнейших ударов заставил вмешаться в поединок рефери, который остановил односторонне избиение и зафиксировал технический нокаут.

Эта победа стала 14-й для Саида на профессиональном уровне при 2 поражениях.

Видео остановки боя в бою Саид Нурмагомедов - Марк Штрайгль:

Телеграф напоминает, что в главном бою шоу UFC Fight Island 6 выступили американец Брайан Ортега и кореец Чан Сун Джун по прозвищу "Корейский зомби".

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MMA, UFC, Саид Нурмагомедов.

Автор:

Телеграф
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