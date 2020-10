Нурмагомедов вбил голову соперника в канвас: жестокий нокаут в бою UFC (видео)

18 октября (время киевское) на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся большой вечер профессионально ММА от ведущего промоушена UFC.

В поединке андеркарда однофамилец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Саид добыл блестящую победу над филиппинцем Марком Штрайглем. За 51 секунду Нурмагомедов перевел соперника в партер, где серией мощнейших ударов заставил вмешаться в поединок рефери, который остановил односторонне избиение и зафиксировал технический нокаут.

Эта победа стала 14-й для Саида на профессиональном уровне при 2 поражениях.

Видео остановки боя в бою Саид Нурмагомедов - Марк Штрайгль:

Said Nurmagomedov bouncing heads off the canvas. #UFCFightIsland6 pic.twitter.com/r0k7QQmSMQ

— Hamez (@HamezMMA) October 17, 2020