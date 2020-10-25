Когда и почему умер отец Хабиба Нурмагомедова

Отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года, - причиной скоропостижной смерти наставника Хабиба стало осложнения после коронавируса.

Мужчина перенес пневмонию, операцию на сердце и два инсульта, но так и не вышел из комы. Новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова первым сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

После смерти отца Хабиб Нурмагомедов решил завершить бойцовскую карьеру, так как пообещал матери не драться без отца.

Хабиб отметил, что теперь хочет больше времени уделять матери, ведь - "Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 22 Окт 2020 в 9:55 PDT

Ранее, «Телеграф» рассказывал, что Абдулманап Нурмагомедов в молодости играл в полтавском футбольном клубе.