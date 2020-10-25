Когда и почему умер отец Хабиба Нурмагомедова

Отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года, - причиной скоропостижной смерти наставника Хабиба стало осложнения после коронавируса.
Мужчина перенес пневмонию, операцию на сердце и два инсульта, но так и не вышел из комы. Новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова первым сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
После смерти отца Хабиб Нурмагомедов решил завершить бойцовскую карьеру, так как пообещал матери не драться без отца.
Хабиб отметил, что теперь хочет больше времени уделять матери, ведь - "Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все".
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Ранее, «Телеграф» рассказывал, что Абдулманап Нурмагомедов в молодости играл в полтавском футбольном клубе.