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Превратил соперника в зомби: боец ММА отправил оппонента в редчайший стоячий нокаут (видео)

Превратил соперника в зомби: боец ММА отправил оппонента в редчайший стоячий нокаут (видео)
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

В России во Владивостоке состоялся турнир по современному панкратиону. Шоу проходило в день боя Хабиб - Гейджи и явно бы обошло стороной зрительский интерес, если бы не один нокаут.

В поединке между Вячеславом Птицыным и Гаджи Курбаналиевым случился редчайший нокаут. На 55-й секунде первого раунда Вячеслав мощной серией ударов "отправил соперника спать", но тот, находясь без сознания, отказывался падать. Рефери, увидев состояние Курбаналиева, оперативно вмешался в ситуацию и остановил бой. Затем судья аккуратно уложил Гаджи, который в тот момент напоминал зомби, на канвас.

По информации организаторов, со здоровьем Курбаналиева все в порядке. 

Видео нокаута в бою Вячеслав Птицын - Гаджи Курбаналиев:

Ранее Телеграф сообщал о жутком нокауте в андеркарде шоу UFC 254.

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MMA, Смешанные единоборства.

Автор:

Телеграф
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