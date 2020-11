ЧЕ по художественной гимнастике 2020: официальный гимн турнира исполнила Michelle Andrade

Уже 26 ноября в киевском Дворце спорта стартует самое большое спортивное событие года – 36-ой Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Накануне спортивного праздника организаторы презентовали официальный гимн Чемпионата - композицию «Only you», которую исполнила украино-боливийская певица Michelle Andrade. Посмотреть клип можно на официальном канале исполнительницы в YouTube.

«Художественная гимнастика - невероятно красивый спорт, который требует большой внутренней силы. У меня был такой спортивный опыт в детстве, поэтому я точно знаю, какая это работа и самоотверженность. Поэтому очень важно иметь некий источник вдохновения и энергии - и я надеюсь, что песня Only You станет именно таким источником», - рассказала Michelle Andrade.

Автором песни является Заслуженный артист Украины и соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment Алексей Потапенко (Потап).

"На эту песню меня вдохновила идея легендарной Ириши Блохиной. Only You - это международный мотивационный хит в исполнении украино-боливийской певицы Michelle Anrade, который дает силу и уверенность каждому, кто его услышит. Кто, если не ты? Когда, если не сейчас! Вперед - к победе! Музыка и спорт едины", - отметил Потап.

Как рассказала вице-президент Федерации художественной гимнастики Украины Ириша Блохина, лозунгом нынешнего европейского первенства является фраза You Make This World Glow («Ты зажигаешь этот мир»). Речь идет о каждой гимнастке, которая выходит на ковер со своим 90-секундным шедевром. «Есть только она и огромный ковер - на нем все зависит только от спортсменки. Она сама творит свою судьбу и победу. Гимн Only You именно об этом - когда гимнастки на первый взгляд нежные и грациозные, а по факту очень сильные», - отметила Блохина.

Напомним, совместными усилиями Европейского гимнастического союза, Федерации гимнастики Украины, Министерства молодежи и спорта, а также КГГА, соревнования континентального масштаба удалось спасти от возможной отмены, связанного с пандемией коронавируса. Так, 132 гимнастки из 24 стран Европы примут участие в Евро, которое снова пройдет в Украине впервые с 2004 года.