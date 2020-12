Французский гигант нокаутировал бывшего чемпиона жестким ударом локтем (видео)

В ночь с 12-го на 13-е декабря в Лас-Вегасе прошел большой вечер профессионального ММА - UFC 256. В главном поединке вечера смешанных единоборств Дейвисон Фигейреду защитил титул чемпиона промоушена в наилегчайшем весе, сведя бой с Брэндоном Морено к ничьей.

В поединке основного карда в октагон вышли ветераны тяжелого веса 36-летний бразилец Жуниор дус Сантус и 30-летний француза Сирил Гейн. В середине второго раунда французу удалось оттеснить бывшего чемпиона UFC к сетке и мощным ударом локтем отправить его на канвас.

Видео нокаута в бою Жуниор дус Сантус - Сирил Гейн:

Junior Dos Santos suffers another knockout loss this time by the hands of Ciryl Gane.

That will now make it 4 in a row. Should Dana White let JDS walk? #UFC256

pic.twitter.com/N0kXbBc3NJ

— CharlesOliveiraSzn (@WhatsUpSE) December 13, 2020