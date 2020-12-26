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Сборную России лишили даже названия на первом большом спортивном форуме в 2021 году

Сборную России лишили даже названия на первом большом спортивном форуме в 2021 году
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм rushandball

По решению Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) российские спортсмены не смогут выступать по флагом РФ на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 2022 года. В середине января 2021 года в Египте состоится Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд и Международная федерация гандбола (МФГ) опубликовала протокол на матчи с участием сборной России.

По информации пресс-службы МФГ, для команды России буду действовать ряд ограничений.

  • Официальное название сборной России станет "Команда Федерации гандбола России"
  • Обозначение RUS на футболках будет заменено на RHF (Федерация гандбола России)
  • Флагом станет Логотип Федерации гандбола России без текста
  • На игровой форме будут запрещены любые национальные символы, флаг или аббревиатуры РФ. Их заменят символы RHF. Надпись Russia на униформе не желательна, но может присутствовать только со словосочетанием "Нейтральный спортсмен".
  • Вопрос с гимном команды пока не решен. Если МОК и Олимпийский комитет России не придут к согласию, то перед матчами команды Федерации гандбола России будет звучать гимн МФГ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские бойцы ММА подрались на турнире, хотя пришли туда в качестве гостей.

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Все по теме:

Гандбол, Сборная России по гандболу.

Автор:

Телеграф
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