Сборную России лишили даже названия на первом большом спортивном форуме в 2021 году

По решению Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) российские спортсмены не смогут выступать по флагом РФ на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 2022 года. В середине января 2021 года в Египте состоится Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд и Международная федерация гандбола (МФГ) опубликовала протокол на матчи с участием сборной России.

По информации пресс-службы МФГ, для команды России буду действовать ряд ограничений.

Официальное название сборной России станет "Команда Федерации гандбола России"

Обозначение RUS на футболках будет заменено на RHF (Федерация гандбола России)

Флагом станет Логотип Федерации гандбола России без текста

На игровой форме будут запрещены любые национальные символы, флаг или аббревиатуры РФ. Их заменят символы RHF. Надпись Russia на униформе не желательна, но может присутствовать только со словосочетанием "Нейтральный спортсмен".

Вопрос с гимном команды пока не решен. Если МОК и Олимпийский комитет России не придут к согласию, то перед матчами команды Федерации гандбола России будет звучать гимн МФГ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские бойцы ММА подрались на турнире, хотя пришли туда в качестве гостей.