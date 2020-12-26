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На это больно смотреть: ужасная травма хоккеиста сборной Канады (фото, видео)

На это больно смотреть: ужасная травма хоккеиста сборной Канады (фото, видео)
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер NHLBlackhawks

Накануне старта Молодежного чемпионата мира по хоккею команды России и Канады провели товарищеский поединок, который завершился победой Кленовых листьев со счетом 1:0. Единственную шайбу в ворота сборной РФ забил Дрисдейл.

В одном из эпизодов встречи канадский хоккеист Кирби Дак столкнулся с Ильей Сафоновым и серьезно травмировал запястье на правой руке. Кирби, увидев состояние руки, тут же ушел на замену. 

Видео с моментом травмы Кирби Дака доступно в сети:

Позднее в сети всплыли фотографии травмированной руки хоккеиста:

Ранее "Телеграф" сообщал о массовой драке хоккеистов в Дерби Киева.

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Все по теме:

Хоккей, Травма, Кирби Дак.

Автор:

Телеграф
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