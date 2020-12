На это больно смотреть: ужасная травма хоккеиста сборной Канады (фото, видео)

Накануне старта Молодежного чемпионата мира по хоккею команды России и Канады провели товарищеский поединок, который завершился победой Кленовых листьев со счетом 1:0. Единственную шайбу в ворота сборной РФ забил Дрисдейл.

В одном из эпизодов встречи канадский хоккеист Кирби Дак столкнулся с Ильей Сафоновым и серьезно травмировал запястье на правой руке. Кирби, увидев состояние руки, тут же ушел на замену.

Видео с моментом травмы Кирби Дака доступно в сети:

Canada's captain, Kirby Dach, left the ice and went straight to the dressing room after this play. pic.twitter.com/ZEzfG66aad

— TSN (@TSN_Sports) December 24, 2020