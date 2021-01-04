Скачать
Понедельник, 04.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Бразильский клуб столкнулся с проблемами с трансфером футболиста Шахтера
Бразильский клуб столкнулся с проблемами с трансфером футболиста Шахтера
Жена нападающего сборной Украины засветила стройные ножки на отдыхе (фото)
Жена нападающего сборной Украины засветила стройные ножки на отдыхе (фото)
Динамо на сборе в ОАЭ встретится с чемпионами Польши и Беларуси
Динамо на сборе в ОАЭ встретится с чемпионами Польши и Беларуси
"Ты никогда не будешь одинок": умер исполнитель гимна Ливерпуля
"Ты никогда не будешь одинок": умер исполнитель гимна Ливерпуля

Украинская легкоатлетка засветила грудь на отдыхе в Буковеле (фото)

Украинская легкоатлетка засветила грудь на отдыхе в Буковеле (фото)
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм marynabekh

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которую недавно признали лучшей прыгуньей в длину в мире, провела короткий отпуск в Буковеле.

Спортсменка отдыхала в компании своего мужа - пловца Михаила Романчука. Пара активно проводила досуг, катаясь на лыжах. Кроме того, Марина даже в заснеженном Буковеле нашла место, чтобы порадовать подписчиков соблазнительным снимком.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

"Наслаждаюсь коротким отпуском", - написала Бех-Романчук на своей страничке в Instagram, прикрепив фото в черном боди с глубоким декольте.

Марина на новогодние праздники поддерживала форму с помощью лыжного спорта:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Подписчики тут же набросились на легкоатлетку с кучей комплиментов: "Очень красивая", "Абсолютная красота", "Красивая как всегда", "Шикарная женщина", "Мечта", "Твоему мужу очень повезло".

Бех-Романчук регулярно радует фанатов жаркими снимками:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги в Катаре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Прыжки в длину, Марина Бех-Романчук.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милан в меньшинстве забил гол-красавец Беневенто (видео)
02 Манчестер Сити с Зинченко унизил Челси в Лондоне (видео)
03 Барселона лишь благодаря феноменальной передачи Месси победила последнюю команду Примеры (видео)
04 Невеста Роналду засветила пышный бюст (фото)
05 Жена нападающего сборной Украины засветила стройные ножки на отдыхе (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь