Украинская легкоатлетка засветила грудь на отдыхе в Буковеле (фото)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которую недавно признали лучшей прыгуньей в длину в мире, провела короткий отпуск в Буковеле.

Спортсменка отдыхала в компании своего мужа - пловца Михаила Романчука. Пара активно проводила досуг, катаясь на лыжах. Кроме того, Марина даже в заснеженном Буковеле нашла место, чтобы порадовать подписчиков соблазнительным снимком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

"Наслаждаюсь коротким отпуском", - написала Бех-Романчук на своей страничке в Instagram, прикрепив фото в черном боди с глубоким декольте.

Марина на новогодние праздники поддерживала форму с помощью лыжного спорта:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Подписчики тут же набросились на легкоатлетку с кучей комплиментов: "Очень красивая", "Абсолютная красота", "Красивая как всегда", "Шикарная женщина", "Мечта", "Твоему мужу очень повезло".

Бех-Романчук регулярно радует фанатов жаркими снимками:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги в Катаре.