Украинская легкоатлетка засветила грудь на отдыхе в Буковеле (фото)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которую недавно признали лучшей прыгуньей в длину в мире, провела короткий отпуск в Буковеле.
Спортсменка отдыхала в компании своего мужа - пловца Михаила Романчука. Пара активно проводила досуг, катаясь на лыжах. Кроме того, Марина даже в заснеженном Буковеле нашла место, чтобы порадовать подписчиков соблазнительным снимком.
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"Наслаждаюсь коротким отпуском", - написала Бех-Романчук на своей страничке в Instagram, прикрепив фото в черном боди с глубоким декольте.
Марина на новогодние праздники поддерживала форму с помощью лыжного спорта:
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Подписчики тут же набросились на легкоатлетку с кучей комплиментов: "Очень красивая", "Абсолютная красота", "Красивая как всегда", "Шикарная женщина", "Мечта", "Твоему мужу очень повезло".
Бех-Романчук регулярно радует фанатов жаркими снимками:
Ранее "Телеграф" сообщал, что Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги в Катаре.