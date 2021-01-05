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Девушка-боец ММА похвасталась фигурой в душевой (фото)

Девушка-боец ММА похвасталась фигурой в душевой (фото)
Обновлено 12:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм paigevanzant

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, которая профессионально занимается ММА, опубликовала новый снимок в Instagram. На нем она позирует в душе в купальнике вместе со своим мужем Остином Вандерфордом, который также является бойцом смешанных единоборств и выступает в промоушене Bellator.

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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Пейдж частенько радует подписчиков жаркими снимками:

Свой крайний поединок 26-летняя Пейдж провела летом 2020 года на турнире UFC в ОАЭ, где на "Бойцовском острове" она проиграла сабмишном Аманде Рибас. Поражением Ванзант завершила контракт с UFC и после этого перешла в кулачные бои. Теперь она выступает в промоушене Bare Knuckle FC. На профессиональном уровне американка добыла 8 побед в 13 боях.

Ранее спортсменка из Bellator Валери Лореда опубликовала горячий снимок в Instagram.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Пейдж Ванзант.

Автор:

Телеграф
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