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Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)

Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)
Обновлено 12:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер zatopic

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в швейцарском Адельбодене было много падений, но одно из них едва не привело к трагедии.

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Норвежский горнолыжник Лукас Браатен во время своей второй попытки в дисциплине гигантский слалом, заходя в последние ворота, зацепил флаг, после чего его развернуло в воздухе. Норвежец финишировал головой вниз и неудачно приземлился. К спортсмену, который сильно повредил ногу, сразу же ринулась команда и медики. Пока не ясно, когда Браатен, который занял 7-е место, вернется в большой спорт.

Видео падения Лукаса Браатена в Адельбодене:

Отметим, победу в заезде одержал французский горнолыжник Алексис Пинтуро.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российские лыжники сбили друг друга в борьбе за медали.

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Все по теме:

Горнолыжный спорт, Гигантский слалом, Лукас Браатен.

Автор:

Телеграф
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