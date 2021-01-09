Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в швейцарском Адельбодене было много падений, но одно из них едва не привело к трагедии.
Норвежский горнолыжник Лукас Браатен во время своей второй попытки в дисциплине гигантский слалом, заходя в последние ворота, зацепил флаг, после чего его развернуло в воздухе. Норвежец финишировал головой вниз и неудачно приземлился. К спортсмену, который сильно повредил ногу, сразу же ринулась команда и медики. Пока не ясно, когда Браатен, который занял 7-е место, вернется в большой спорт.
Видео падения Лукаса Браатена в Адельбодене:
Pff... ik hoop dat ‘t vandaag een betere dag wordt op de WC pistes dan gisteren #Adelbode #heren #reuzenslalom #blessures #LucasBraathen #AtleLieMcGrath en geen ‘pech’ vandaag in StAntonAmArlberg #dames #afdaling #tvkijken #alpineskiën #sport pic.twitter.com/J8PkELmTdy
— Mees Clausing (@MeesClausing) January 9, 2021
Отметим, победу в заезде одержал французский горнолыжник Алексис Пинтуро.
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