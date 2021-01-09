Скачать
Суббота, 09.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)
Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)
Ломаченко получил жесткий ответ от статистического портала
Ломаченко получил жесткий ответ от статистического портала
Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)
Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)
Во Франции вратарь прославился неудачной попыткой автогола (видео)
Во Франции вратарь прославился неудачной попыткой автогола (видео)

Горнолыжник вылетел за пределы трассы и влетел в двух людей (видео)

Горнолыжник вылетел за пределы трассы и влетел в двух людей (видео)
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер SkiNordique_net

Гигантский слалом подтверждает свой статус одного из самых опасных видов спорта.

Днем ранее норвежский горнолыжник Лукас Браатен финишировал головой вниз, досрочно прекратив свои выступления в сезоне из-за травмы. А в субботу во время очередного соревновательного дня в швейцарском Адельбодене серьезно травмировался и американец Томми Форд. Горнолыжник на большой скорости вылетел за пределы трассы и врезался в двух судей. Повреждения оказались весьма серьезными и спортсмена на вертолете доставили в ближайший госпиталь. Сообщается, что в результате падения Томми потерял сознание.

Видео падения Томми Форда в Швейцарии:

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские лыжники оконфузились на "Тур де Ски".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Горнолыжный спорт, Гигантский слалом, Томми Форд.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский хоккеист ударил судью клюшкой (видео)
02 Горнолыжник вылетел за пределы трассы и влетел в двух людей (видео)
03 Обидчик Шахтера победил Баварию, проигрывая по ходу матча 0:2 (видео)
04 Теннисистка получила травму, подвернув ногу на рекламном щите (видео)
05 Итальянский гранд заинтересовался футболистом сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь