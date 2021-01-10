Украинка Магучих повторила мировой рекорд по прыжкам в высоту (видео)

В субботу, 9 января, в Киеве состоялись традиционные легкоатлетические соревнования "Рождественские старты".

В секторе по прыжкам в высоту у женщин выиграла действующая вице-чемпионка мира 19-летняя Ярослава Магучих. Спортсменка повторила свой рекордный результат, перепрыгнув планку на высоте 202 сантиметра. "Серебро" завоевала еще одна именитая украинка - Юлия Левченко, которой покорилась высота в 195 см, третий результат показала Ирина Геращенко - 192 см.

Высота, которую покорила Магучих, является рекордом Украины в помещении, а также мировым рекордом среди молодежи в помещении.

Видео рекордного прыжка Ярославы Магучих на турнире в Киеве:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Магучих попала в число лучших легкоатлеток мира по версии trackandfieldnews.