Двукратного олимпийского чемпиона заметили на видео штурма Капитолия

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер попал под суд. Известному спортсмену предъявлены обвинения в связи с участием в массовых беспорядках при штурме Капитолия. Об этом сообщает theguardian.

В среду, 13 января, в суде Вашингтона против Келлера спортсмену были предъявлены обвинения в умышленном входе и пребывании на закрытой территории, хулиганстве в здании Капитолия и противодействии соблюдению законов.

Кллер оказался в суде после того, как многие пользователи идентифицировали его на видео штурма Капитолия. На кадрах видно, что полиция пытается оттеснить протестующих, а огромный мужчина в форме сборной США, не предпринимая ни каких насильственных действий, стоит на пути сотрудников правоохранительных органов.

Olympic Champion Klete Keller Appears to Have Been in US Capitol During Insurrection - https://t.co/JiDwxgSPog pic.twitter.com/9b0zwbLXCH — Swimming World (@SwimmingWorld) January 12, 2021

После инцидента Келлер удалил свои соцсети, а также лишился работы.

Клит Келлер завоевал золотые медали со сборной США в эстафете 4×200 м вольным стилем на Олимпиадах в Афинах и Пекине. Кроме того, на его счету еще две личные олимпийские бронзы и одно серебро.

"Телеграф" напоминает, что в среду, 6 января, в Вашингтоне подводили итоги президентских выборов. Сторонники действующего президента Дональда Трампа, не согласные с победой Джо Байдена, ворвались в здание Конгресса США и на несколько часов захватили Капитолий.