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Двукратного олимпийского чемпиона заметили на видео штурма Капитолия

Двукратного олимпийского чемпиона заметили на видео штурма Капитолия
Обновлено 17:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер nycjim

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер попал под суд. Известному спортсмену предъявлены обвинения в связи с участием в массовых беспорядках при штурме Капитолия. Об этом сообщает theguardian.

В среду, 13 января, в суде Вашингтона против Келлера спортсмену были предъявлены обвинения в умышленном входе и пребывании на закрытой территории, хулиганстве в здании Капитолия и противодействии соблюдению законов.

Кллер оказался в суде после того, как многие пользователи идентифицировали его на видео штурма Капитолия. На кадрах видно, что полиция пытается оттеснить протестующих, а огромный мужчина в форме сборной США, не предпринимая ни каких насильственных действий, стоит на пути сотрудников правоохранительных органов.

После инцидента Келлер удалил свои соцсети, а также лишился работы.

Клит Келлер завоевал золотые медали со сборной США в эстафете 4×200 м вольным стилем на Олимпиадах в Афинах и Пекине. Кроме того, на его счету еще две личные олимпийские бронзы и одно серебро.

"Телеграф" напоминает, что в среду, 6 января, в Вашингтоне подводили итоги президентских выборов. Сторонники действующего президента Дональда Трампа, не согласные с победой Джо Байдена, ворвались в здание Конгресса США и на несколько часов захватили Капитолий.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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США, Плавание, Клит Келлер.
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