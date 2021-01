Двукратного олимпийского чемпиона заметили на видео штурма Капитолия

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер попал под суд. Известному спортсмену предъявлены обвинения в связи с участием в массовых беспорядках при штурме Капитолия. Об этом сообщает theguardian.

В среду, 13 января, в суде Вашингтона против Келлера спортсмену были предъявлены обвинения в умышленном входе и пребывании на закрытой территории, хулиганстве в здании Капитолия и противодействии соблюдению законов.

Кллер оказался в суде после того, как многие пользователи идентифицировали его на видео штурма Капитолия. На кадрах видно, что полиция пытается оттеснить протестующих, а огромный мужчина в форме сборной США, не предпринимая ни каких насильственных действий, стоит на пути сотрудников правоохранительных органов.

Olympic Champion Klete Keller Appears to Have Been in US Capitol During Insurrection - https://t.co/JiDwxgSPog pic.twitter.com/9b0zwbLXCH

— Swimming World (@SwimmingWorld) January 12, 2021