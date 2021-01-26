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"Кричали от боли": Сборная Словении отравилась перед решающей игрой с хозяйкой чемпионата мира

"Кричали от боли": Сборная Словении отравилась перед решающей игрой с хозяйкой чемпионата мира
Обновлено 18:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер JDolenec11

Большой скандал разгорается на чемпионате мира по гандболу в Египте, где определились все участники 1/4 финала. Сборная Словени, перед решающей встречей с командой-хозяйкой Мундиаля пострадала от массового отравления. На игру с Египтом не вышли три лидера сборной, а еще 9 человек сыграли матч в плохом самочувствии. В итоге во встрече была зафиксирована ничья (25:25), которая полностью удовлетворила местную сборную.

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Генеральный секретарь Ассоциации гандбола Словении Горан Цвиджич был в ярости на следующий день после игры. Он заверил, что Словения не ищет оправданий, однако с таким плохим уровнем организации турнира он столкнулся впервые.

"Сразу 12 игроков сборной Словении получили пищевое отравление за 24 часа до матча с Египтом. Это был не вирус. Ребята кричали от боли, их рвало, они в спешке бежали в туалет. Их жизни были на кону. Наш сильнейший игрок Блаж Благотиншек потерял сознание в раздевалке перед игрой и упал, простите, в свои рвотные массы. Его отвезли в отель. Девять игроков, несмотря на плохое состояние, решили постоять за себя, за команду и побороться за выход в четвертьфинал. Они боролись за Словению! Наши проблемы мало интересовали ответственных лиц", - цитирует Цвиджича handball-planet.

Отметим, четвертьфинальные поединки ЧМ-2021 по гандболу стартуют уже завтра, 27 января. В плей-офф соревнований пробились: Египет, Дания, Испания, Норвегия, Франция, Венгрия, Швеция и Катар.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гандболисте из ДР Конго, который прославился на весь мир из-за своей комплекции тела.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Египет, Гандбол.
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