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Кикбоксер нокаутировал соперника дикой "вертушкой" (видео)

Кикбоксер нокаутировал соперника дикой "вертушкой" (видео)
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

В прошлый уик-энд в Макао (Китай) состоялся турнир по кикбоксингу от промоушена Wu Lin Feng (WLF). В одном из поединков карда зрители увидели невероятный нокаут.

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В бою представителей дивизиона до 67 кг встретились местные бойцы Ти Инхуа и Лю Янин. Во втором раунде Ти прижал соперника к канатам, затем одним мощным хай-киком пробил блок, а после этого последовал фирменный добивающий удар ногой с разворота. Лю ничего не оставалось, как упасть на настил ринга. Таким образом, Инхуа пробился в полуфинал турнира в своей весовой категории, который состоится позднее.

Видео зрелищного нокаута в бою Ти Инхуа и Лю Янин:

Ранее "Телеграф" рассказывал о нокауте с "вертухи" на турнире в Казахстане.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 331

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Нокаут, кикбоксинг.
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