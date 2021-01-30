Кикбоксер нокаутировал соперника дикой "вертушкой" (видео)

В прошлый уик-энд в Макао (Китай) состоялся турнир по кикбоксингу от промоушена Wu Lin Feng (WLF). В одном из поединков карда зрители увидели невероятный нокаут.

В бою представителей дивизиона до 67 кг встретились местные бойцы Ти Инхуа и Лю Янин. Во втором раунде Ти прижал соперника к канатам, затем одним мощным хай-киком пробил блок, а после этого последовал фирменный добивающий удар ногой с разворота. Лю ничего не оставалось, как упасть на настил ринга. Таким образом, Инхуа пробился в полуфинал турнира в своей весовой категории, который состоится позднее.

Видео зрелищного нокаута в бою Ти Инхуа и Лю Янин:

Ранее "Телеграф" рассказывал о нокауте с "вертухи" на турнире в Казахстане.