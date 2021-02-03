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Украинская каратистка показала горячее фото в бикини

Украинская каратистка показала горячее фото в бикини
13:44 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм anzhelika_terliuga

Украинская каратистка, первый номер мирового рейтинга WKF (Всемирная федерация карате) в весовой категории до 55 кг Анжелика Терлюга опубликовала на своей страничке в Instagram новое фото, на котором она позирует в бикини на отдыхе в Дубае.

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"Наслаждаюсь моментом. Можно останусь в этом раю?" - подписала снимок Анжелика.

 
 
 
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Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

 Анжелика Терлюга на отдыхе в Дубае

Анжелика Терлюга в красном купальнике на отдыхе в Дубае

Подписчики засыпали украинку массой комплиментов: "Огонь", "Красотка", "Чемпионка", "Прекрасная принцесса".

Отметим, Терлюга добыла лицензию на Олимпийские Игры-2020 в Токио, однако соревнования из-за коронавируса перенесли на 2021 год. В 2019 году она стала серебряной призершей Европейских игр в Минске. Кроме того, на ее счету три "золота" на чемпионатах Европы.

"Телеграф" напоминает, что в феврале 2020 года Терлюга выиграла турнир в Дубае.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 253

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Каратель, Анжелика Терлюга.
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