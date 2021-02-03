Первый канадец в истории украинского хоккея поставил на колени россиянина, забив ему издевательский буллит (видео)

Во вторник, 2 февраля, в 31-м туре регулярного чемпионата УХЛ "Ледяные Волки" в Броварах в драматичной серии послематчевых буллитов в первые в сезоне 2020/21 переиграли "Днепр" со счетом 4:3 ПБ (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0). Победу хозяевам принес канадец Шейн Хеффернан.

Триумф в игре "Ледяным Волкам" принесли буллиты первого в истории чемпионатов Украины канадца Шейна Хеффернана, который блестяще реализовал две свои попытки. Одна из них и вовсе стала украшением вечера. Хеффернан на скорости приблизился к вратарю, затем сместился влево, а потом обманным движением перевел шайбу на правую руку и забросил ее в ворота - российский кипер "Днепра" Александр Хомутов уже после первого финта рухнул на колени и своей команде помочь не мог.

Видео эффектного броска Хеффернана:

Полный видеообзор матча:

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский хоккеист избил соперника до потери сознания во время матча.