Украинская сноубордистка завоевала "золото" на этапе Кубка Европы

Украинская сноубордистка Аннамари Данча завоевала "золото" на этапе Кубка Европы по сноубордингу в Швейцарии.

На соревнованиях, которые состоялись в Ленцерхайде, украинка добыла победу в параллельнjv слаломе, опередив местных спортсменок Лариссу Глэссер и Ксению Споэрри.

Кубок Европы, Швейцария

Сноуборд, Параллельный слалом

Женщины

1. Аннамари Данча (Украина) - 53,16 (240)

2. Ларисса Глэссер (Швейцария) - 52,73 (192)

3. Ксения Споэрри (Швейцария) - 53,71 (144)

Примечательно, что у мужчин украинец Василий Кашелюк выиграл "серебро", а его соотечественник Михаил Харук стал шестым.

Отметим, наивысшим достижением Данчи в карьере является серебро чемпионата мира в Юте в 2019 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская легкоатлетка заняла второе место на турнире в Германии.