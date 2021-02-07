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Украинская сноубордистка завоевала "золото" на этапе Кубка Европы

Украинская сноубордистка завоевала "золото" на этапе Кубка Европы
Обновлено 15:17 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм annamari_dancha

Украинская сноубордистка Аннамари Данча завоевала "золото" на этапе Кубка Европы по сноубордингу в Швейцарии.

Сноуборд - самый травматичный зимний вид спорта

На соревнованиях, которые состоялись в Ленцерхайде, украинка добыла победу в параллельнjv слаломе, опередив местных спортсменок Лариссу Глэссер и Ксению Споэрри.

Кубок Европы, Швейцария
Сноуборд, Параллельный слалом

Женщины

1. Аннамари Данча (Украина) - 53,16 (240)
2. Ларисса Глэссер (Швейцария) - 52,73 (192)
3. Ксения Споэрри (Швейцария) - 53,71 (144)

Примечательно, что у мужчин украинец Василий Кашелюк выиграл "серебро", а его соотечественник Михаил Харук стал шестым.

Отметим, наивысшим достижением Данчи в карьере является серебро чемпионата мира в Юте в 2019 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская легкоатлетка заняла второе место на турнире в Германии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сноубординг, Аннамари Данча.
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