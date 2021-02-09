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На создание образа The Weeeknd для выступления на "Супербоул-2021" потратили 250 часов и $7 млн: что получилось в итоге (видео)

На создание образа The Weeeknd для выступления на "Супербоул-2021" потратили 250 часов и $7 млн: что получилось в итоге (видео)
01:31 Сегодня Телеграф

Ночью в воскресенье, 7 февраля состоялся Супербоул-2021 – это 55-й по счету финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США (НФЛ), в ходе которого выступил музыкант The Weeknd, исполнивший 9 треков между второй и третьей четвертями игры.

Видео его выступления опубликовано в YouTube.

Музыкант The Weeknd появился перед зрителями в образе героя его клипов на треки из последнего альбома After Hours, вышедшего в марте прошлого года. На нем красовались красный пиджак Givenchy, черные брюки, рубашка, галстук и кожаные перчатки. Как отмечает американский GQ, на подготовку его образа ушло около 250 часов.

Свое выступление The Weeknd открыл хором "роботов", исполнившим вступительную часть песни Call Out My Name, а с трека Can't Feel My Face к исполнителю присоединились его двойники с забинтованными головами.

Музыкант The Weeknd появился в перерыве между второй и третьей четвертями игры в образе героя его клипов на треки из последнего альбома After Hours, вышедшего в марте прошлого года: в красном пиджаке Givenchy, черных брюках, рубашке, галстуке и кожаных перчатках. Как отмечает американский GQ, на подготовку его образа ушло около 250 часов.

Свое выступление The Weeknd открыл хором «роботов», исполнившим вступительную часть песни Call Out My Name, а с трека Can't Feel My Face к исполнителю присоединились его двойники с забинтованными головами. Ранее в интервью Variety он рассказал: таким внешним видом он пытается отразить «абсурдную культуру голливудских звезд», которые меняют себя, чтобы понравиться людям и стать популярнее.

"Мы действительно сосредоточились на том, чтобы связаться с фанатами и сделать выступления кинематографичными, и мы хотим сделать это на Суперкубке", — рассказал The Weeknd в интервью Billboard перед матчем.

Его менеджер Вассим Слейби также добавил, что, хотя организаторы покрывают расходы на шоу, исполнитель также вложил собственные $7 миллионов, чтобы "сделать шоу в перерыве таким, каким он его задумал".

Что пел The Weeknd

  • Call Out My Nme
  • Starboy
  • The Hills
  • Can’t Feel My Face
  • I Feel It Coming
  • Save Your Tears
  • Earned It
  • House of Balloons/Glass Table Girls
  • Blinding Lights

Как сообщал "Телеграф", ранее на Супербоул-2020 выступили Дженнифер Лопес и Шакира.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 124

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Супербоул-2021, The Weeeknd.
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