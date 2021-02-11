Российскую лыжницу, повалившую соперницу на финише, лишили "золота" чемпионата мира (видео)

На молодежном чемпионате мира по лыжному спорту в Вуокатти (Финляндия) произошел инцидент с участием российской лыжницей Анастасией Фалеевой.

Во время спринта классическим стилем в финишном створе россиянка задела лыжу лидирующей чешки Терезы Берановой, что привело к падению спортсменки. В итоге Анастасия перестроилась в другой "коридор" и выиграла гонку. Правда, жюри приняло решение наказать Фалееву за нарушение правил и добавило к ее результату 2 минуты, отбросившие представительницу РФ на последнее место.

Видео инцидента:

К слову, российская сторона признала свою вину и не будет подавать протест.

Таким образом, официальной победительницей спринта стала немка Лиза Лохманн, второй финишировала россиянка Христина Мацокина, а третий результат показала Луиза Линдстрем.

Vuokatti | @FISCrossCountry U23 Sprint C Lisa Lohmann

Hristina Matsokina

Louise Lindström Alexander Terentev

Aron Aakre Rysstad

Sergey Ardashev Congratulations! #JWSC2021 #Vuokatti2021 #xcskiing pic.twitter.com/kObVQLLvJK — JWSC2021 (@JWSC2021) February 11, 2021

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандальном финише на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Финляндии, где лидер сборной РФ атаковал команду финнов уже после финиша.