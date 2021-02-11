Скачать
Четверг, 11.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Германии необычно исполнили угловой удар (видео)
В Германии необычно исполнили угловой удар (видео)
В Португалии машина скорой помощи заглохла посреди футбольного поля - толкали обе команды (видео)
В Португалии машина скорой помощи заглохла посреди футбольного поля - толкали обе команды (видео)
УПЛ возвращается: где и когда смотреть матчи 14 тура чемпионата Украины
УПЛ возвращается: где и когда смотреть матчи 14 тура чемпионата Украины
Месси с локтя ударил соперника, а желтую карточку получил пострадавший (видео)
Месси с локтя ударил соперника, а желтую карточку получил пострадавший (видео)

Российскую лыжницу, повалившую соперницу на финише, лишили "золота" чемпионата мира (видео)

Российскую лыжницу, повалившую соперницу на финише, лишили "золота" чемпионата мира (видео)
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф Фото: championat

На молодежном чемпионате мира по лыжному спорту в Вуокатти (Финляндия) произошел инцидент с участием российской лыжницей Анастасией Фалеевой.

Российские лыжники сбили друг друга на финише в борьбе за медаль (видео)

Во время спринта классическим стилем в финишном створе россиянка задела лыжу лидирующей чешки Терезы Берановой, что привело к падению спортсменки. В итоге Анастасия перестроилась в другой "коридор" и выиграла гонку. Правда, жюри приняло решение наказать Фалееву за нарушение правил и добавило к ее результату 2 минуты, отбросившие представительницу РФ на последнее место.

Видео инцидента:

К слову, российская сторона признала свою вину и не будет подавать протест.

Таким образом, официальной победительницей спринта стала немка Лиза Лохманн, второй финишировала россиянка Христина Мацокина, а третий результат показала Луиза Линдстрем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандальном финише на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Финляндии, где лидер сборной РФ атаковал команду финнов уже после финиша.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 566

Все по теме:

Россия, Лыжный спорт, Анастасия Фалеева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская олимпийская чемпионка жестко поставила на место российскую журналистку за фейк
02 "Бавария" - "Тигрес": где и когда смотреть финал КЧМ-2020
03 В Германии необычно исполнили угловой удар (видео)
04 Экс-игрок "Шахтера" принес "Эвертону" победу над "Тоттенхэмом" в матче с 9 голами (видео)
05 В "Шахтере" усмотрели неуважение со стороны УАФ, вспомнив о Лобановском
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь