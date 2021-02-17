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На ЧМ по горным лыжам случился скандал, "золото" вручили сразу двум спортсменкам (видео)

На ЧМ по горным лыжам случился скандал, "золото" вручили сразу двум спортсменкам (видео)
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fisalpine

Во вторник, 16 февраля, в Кортина-д’Ампеццо (Италия) в рамках чемпионата мира по горнолыжному спорту состоялся скандальный финал в параллельном слаломе среди женщин.

Лыжный марафон обернулся для спортсменов угрозой ампутации (фото)

В первой попытке австрийка Катарина Линсбергер значительно опередила представительницу Италии Марту Бассино. Однако отставание перед второй попыткой, по правилам этого вида спорта, сократили до 0,5 секунды. В итоге итальянка во второй попытке сумела отыграть ровно 0,5 секунды и завоевать "золото", которое пришлось вручать сразу двум спортсменкам.

В целом Катарина была быстрее, однако Марте помогло то, что организаторы не сумели сделать две равные трассы (синяя трасса была разбита и у спортсменом на ней было на много меньше шансов, - прим. ред.)

Видео финала доступно на Youtube-канале FIS Alpine:

Реакции Международной федерации лыжного спорта пока не последовало.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на ЧМ по лыжным гонкам россиянку лишили "золота" за неспортивное поведение.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 310

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Горнолыжный спорт, Параллельный слалом, Катарина Линсбергер, Марта Бассино.
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