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Сборная Украины удивила в мужской эстафете на ЧМ-2021 по биатлону

Сборная Украины удивила в мужской эстафете на ЧМ-2021 по биатлону
17:17 Сегодня Телеграф Фото: biathlon.com.ua

В субботу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке состоялись две эстафетные гонки - у женщин и мужчин. Украинки сумели завоевать первую медаль для нашей команды в Словении, а украинская мужская команда в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Артема Примы и Антона Дудченко заняла довольно высокое пятое место.

Победу в эстафете прогнозируемо одержала команда Норвегии, второе место у Швеции, а команда СБР (Союза биатлонистов России, - прим. ред.) стала третьей.

Отметим, после третьей передачи эстафеты Желто-синие находились на второй позиции, однако Дудченко не сумел справится без промахов на стрельбе лежа и стоя, что закономерно опустило нашу команду в итоговой классификации.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Мужчины. 4 x7,5 км Эстафета

  • 1. Норвегия (0+8) 1:12:27,4
  • 2. Швеция (0+7) +33,1
  • 3. СБР (0+5) +50,9
  • 4. Франция (1+11) +1:02,0
  • 5.  Украина (0+4) +1:12,7
  • 6. Италия (2+14) +1:35,5

Полные результаты гонки доступны по ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть все гонки биатлонного "Мундиаля".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Биатлон, Сборная Украины по биатлону, ЧМ-2021 по биатлону.
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