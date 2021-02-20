Сборная Украины удивила в мужской эстафете на ЧМ-2021 по биатлону

В субботу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке состоялись две эстафетные гонки - у женщин и мужчин. Украинки сумели завоевать первую медаль для нашей команды в Словении, а украинская мужская команда в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Артема Примы и Антона Дудченко заняла довольно высокое пятое место.

Победу в эстафете прогнозируемо одержала команда Норвегии, второе место у Швеции, а команда СБР (Союза биатлонистов России, - прим. ред.) стала третьей.

Отметим, после третьей передачи эстафеты Желто-синие находились на второй позиции, однако Дудченко не сумел справится без промахов на стрельбе лежа и стоя, что закономерно опустило нашу команду в итоговой классификации.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Мужчины. 4 x7,5 км Эстафета

1. Норвегия (0+8) 1:12:27,4

2. Швеция (0+7) +33,1

3. СБР (0+5) +50,9

4. Франция (1+11) +1:02,0

5. Украина (0+4) +1:12,7

(0+4) +1:12,7 6. Италия (2+14) +1:35,5

Полные результаты гонки доступны по ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть все гонки биатлонного "Мундиаля".