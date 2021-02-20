Сборная Украины удивила в мужской эстафете на ЧМ-2021 по биатлону

В субботу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке состоялись две эстафетные гонки - у женщин и мужчин. Украинки сумели завоевать первую медаль для нашей команды в Словении, а украинская мужская команда в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Артема Примы и Антона Дудченко заняла довольно высокое пятое место.
Победу в эстафете прогнозируемо одержала команда Норвегии, второе место у Швеции, а команда СБР (Союза биатлонистов России, - прим. ред.) стала третьей.
Отметим, после третьей передачи эстафеты Желто-синие находились на второй позиции, однако Дудченко не сумел справится без промахов на стрельбе лежа и стоя, что закономерно опустило нашу команду в итоговой классификации.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. 4 x7,5 км Эстафета
Полные результаты гонки доступны по ссылке.
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