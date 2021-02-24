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Россиян не пустили на чемпионат Европы

Россиян не пустили на чемпионат Европы
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lasitskene.maria

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что российским спортсменам не удастся поучаствовать на ближайшем чемпионате Европы. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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В ВФЛА отчитались, что сделали все возможное, чтобы "чистые" атлеты сумели попасть на соревнования в нейтральном статусе, однако данный статус команда РФ может получить лишь на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в середине марта, но не ранее. Таким образом, российские спортсмены не будут допущены к соревнованиям, которые стартуют в начале марта.

Отметим, чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет в польском Торуне с пятого по седьмое марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный российский легкоатлет попался на допинге.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Легкая атлетика, Россия.
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