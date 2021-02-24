Россиян не пустили на чемпионат Европы

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что российским спортсменам не удастся поучаствовать на ближайшем чемпионате Европы. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В ВФЛА отчитались, что сделали все возможное, чтобы "чистые" атлеты сумели попасть на соревнования в нейтральном статусе, однако данный статус команда РФ может получить лишь на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в середине марта, но не ранее. Таким образом, российские спортсмены не будут допущены к соревнованиям, которые стартуют в начале марта.

Отметим, чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет в польском Торуне с пятого по седьмое марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный российский легкоатлет попался на допинге.