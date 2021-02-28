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Жуткое падение горнолыжницы на Кубке мира в Италии (видео)

Жуткое падение горнолыжницы на Кубке мира в Италии (видео)
Обновлено 17:07 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм kajsalie

Норвежская горнолыжница Кайса Викофф Ли угодила в страшное происшествие во время соревнований по супергиганту на Кубке мира в Валь-ди-Фасса (Италия).

Горнолыжник вылетел за пределы трассы и влетел в двух людей (видео)

Во время спуска Кайса на большой скорости потеряла равновесие, упала, а затем улетела в защитную сетку. Телекамера зафиксировала страшные последствия падения спортсменки - ее нога находилась в неестественном положении, а сама Викофф Ли кричала от боли. За 22-летней горнолыжницей оперативно прилетел вертолет, который доставил ее в ближайшую больницу.

Видео инцидента с горнолыжницей Викофф Ли доступно в сети: 

Отметим, Викхофф Ли занимает 13-е место в общем зачете Кубка мира по горнолыжному спорту.

Ранее "Телеграф" сообщал о громком скандале на чемпионате мира по горнолыжному спорту-2021.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 176

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Горнолыжный спорт, Супергигант, Кайса Викофф Ли.
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