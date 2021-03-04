В НХЛ российский хоккеист ударил соперника клюшкой между ног (видео)

Звездный российский хоккеист, нападающий команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился неподобающим поступком в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во время поединка с "Бостон Брюинз" в третьем периоде россиянин что-то не поделил с форвардом соперников Трентом Фредериком. Во время перепалки Александр не придумал ничего лучшего, чем ударить американца клюшкой между ног. Примечательно, что по итогам конфликта судьи удалили обеих хоккеистов на две минуты, однако не исключено, что Овечкин получит более длительную дисквалификацию.

Видео момента доступно в сети:

В итоге встреча завершилась победой "Кэпиталз" по буллитам со счетом 2:1.

Видеообзор матча Вашингтон Кэпиталз - "Бостон Брюинз":

Отметим, Овечкин является ярым фанатом президента РФ Владимира Путина. Именно Александр создал так называемую Putin Team.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России хоккеист избил соперника клюшкой.