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Чемпионка UFC за полраунда избила соперницу (видео)

Чемпионка UFC за полраунда избила соперницу (видео)
Обновлено 10:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ufc

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств, в соглавном поединке которого прошел чемпионский бой Аманда Нуньес - Меган Андерсон.

Боец ММА уникальным ударом-блоком нокаутировал соперника (видео)

32-летняя бразильянка Нуньес успешно защитила чемпионский пояс в полулегком весе, добыв победу над 31-летней австралийкой Андерсон. Уже в первом раунде Аманда повалила  соперницу на канвас, а затем болевым приемом заставила соперницу сдаться.

Видео остановки боя в бою Аманда Нуньес - Меган Андерсон:

В главном событии шоу выступили чемпион лиги в полутяжелом весе Ян Блахович и чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Победа в пятираундовой схватке осталась за поляком.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на шоу в Лас-Вегасе россиянин Петр Ян использовал запрещенный прием и потерял свой пояс.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 489

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Аманда Нуньес, Меган Андерсон.
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