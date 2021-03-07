Чемпионка UFC за полраунда избила соперницу (видео)

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств, в соглавном поединке которого прошел чемпионский бой Аманда Нуньес - Меган Андерсон.

32-летняя бразильянка Нуньес успешно защитила чемпионский пояс в полулегком весе, добыв победу над 31-летней австралийкой Андерсон. Уже в первом раунде Аманда повалила соперницу на канвас, а затем болевым приемом заставила соперницу сдаться.

Видео остановки боя в бою Аманда Нуньес - Меган Андерсон:

В главном событии шоу выступили чемпион лиги в полутяжелом весе Ян Блахович и чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Победа в пятираундовой схватке осталась за поляком.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на шоу в Лас-Вегасе россиянин Петр Ян использовал запрещенный прием и потерял свой пояс.