Российский чемпион UFC использовал запрещенный прием в бою и потерял пояс (видео)

В ночь на 7 марта (киевское время) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА, главным событием которого стал чемпионский бой в полутяжелом весе Ян Блахович - Исраэль Адесанья. В основном карде также выступили чемпион промоушена в легчайшем весе россиянин Петр Ян, которому противостоял американец Алджамейн Стерлинг.

В четвертом раунде Петр ударил сидящего на канвасе соперника коленом в голову, что запрещено правила. В итоге Яна, который выигрывал поединок по судейским запискам, дисквалифицировали, а победу и пояс чемпиона отдали Стерлингу.

Видео остановки боя Петр Ян - Алджэмейн Стерлинг:

Aljamain Sterling is the NEW UFC Bantamweight Champion after this illegal knee disqualified Petr Yan #UFC259pic.twitter.com/lQ6ITgu9ip

— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) March 7, 2021