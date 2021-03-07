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Российский чемпион UFC использовал запрещенный прием в бою и потерял пояс (видео)

Российский чемпион UFC использовал запрещенный прием в бою и потерял пояс (видео)
10:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ufc

В ночь на 7 марта (киевское время) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА, главным событием которого стал чемпионский бой в полутяжелом весе Ян Блахович - Исраэль Адесанья. В основном карде также выступили чемпион промоушена в легчайшем весе россиянин Петр Ян, которому противостоял американец Алджамейн Стерлинг

Боец ММА встречной серией убойно нокаутировал соперника (видео)

В четвертом раунде Петр ударил сидящего на канвасе соперника коленом в голову, что запрещено правила. В итоге Яна, который выигрывал поединок по судейским запискам, дисквалифицировали, а победу и пояс чемпиона отдали Стерлингу.

Видео остановки боя Петр Ян - Алджэмейн Стерлинг:

Отметим, главный поединок шоу завершился победой Блаховича.

Ранее "Телеграф" сообщал об уникальном нокауте на вечере боев в Сингапуре.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 429

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MMA, Смешанные единоборства, Петр Ян, Алджэмейн Стерлинг.
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